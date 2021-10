LG s’engage à créer 39 000 emplois pour les jeunes d’ici trois ans

Photo : YONHAP News

Le groupe LG a promis de fournir quelque 39 000 nouveaux emplois pour lutter contre le chômage des jeunes pendant les trois ans à venir.Le Premier ministre Kim Boo-kyum et le président du quatrième conglomérat du pays Koo Kwang-mo ont signé, hier, un partenariat en ce sens, baptisé « Youth Hope On Project ».Plus concrètement, LG envisage d’embaucher directement 10 000 jeunes par an et de créer 9 000 postes à travers ses soutiens pour des startups et différents programmes de formation.« Youth Hope On Project » est une initiative public-privé mise en place par le gouvernement. L’exécutif apporte une aide financière aux entreprises partenaires pour la formation des élites requises par ces dernières. En contrepartie, les firmes offrent des emplois et des opportunités de formation aux jeunes.Dans le cadre de ce projet, le premier opérateur de télécommunications du pays, KT, et le groupe Samsung ont décidé, quant à eux, de proposer respectivement 12 000 et 30 000 nouveaux postes de travail.