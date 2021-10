COVID-19 : le Comité de soutien pour le retour à la vie normale tient sa 2e réunion

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a atteint 1 440. 81 % d’entre eux ont été signalés dans la région métropolitaine, à savoir 513 à Séoul, 512 dans la province de Gyeonggi et 120 à Incheon.Le bilan quotidien poursuit sa tendance baissière pour la troisième semaine de suite depuis la fin des congés de Chuseok. Cependant, en raison de l’arrivée de la saison froide et de la baisse de l’effet des vaccins, il existe toujours des risques de recrudescence.Côté vaccination, 68,2 % de la population ont reçu toutes les doses nécessaires. Ce taux pourrait atteindre les 70 % demain au plus tôt.Dans ce contexte, le Premier ministre a présidé, ce matin, la deuxième séance plénière du Comité de soutien au retour à la vie normale. Kim Boo-kyum a notamment prôné un assouplissement des mesures préventives en faveur des personnes complètement vaccinées qui constituerait une première étape de ce processus.Le chef du gouvernement a également annoncé que l’exécutif examinerait une levée audacieuse des restrictions infligées aux établissements à usage public, tels que les restaurants, les cafés ou les bars. Dans cette perspective, les autorités sanitaires envisageraient d’adopter temporairement un passe sanitaire démontrant que les clients ont été vaccinés ou testés négatifs.Cet après-midi, des débats entre experts de différents domaines (économie, société, prévention et médecine) seront ouverts sur les enjeux du retour progressif à la normale. Le comité envisage de dévoiler sa feuille de route la semaine prochaine après avoir recueilli les opinions des citoyens lors d’une audience publique prévue lundi prochain.