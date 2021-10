Les réalisateurs sud-coréens appellent le Parlement à élaborer une législation garantissant le droit de créateur

Photo : YONHAP News

Les cinéastes sud-coréens envisagent de demander à l’Assemblée nationale d’élaborer un cadre juridique permettant aux créateurs de toucher une partie des revenus engendrés par l’exploitation de leurs contenus.Faute de législation en ce sens, le réalisateur de « Squid Game », Hwang Dong-hyeok, n’a pas pu bénéficier financièrement du succès mondial de sa série produite et diffusée par Netflix. En effet, la loi sud-coréenne relative au droit d’auteur accorde le droit d’un contenu audiovisuel à son producteur et non à son créateur, si les deux n’ont pas signé un contrat à part.A l’inverse, dans le cas de la France, si un film est projeté sur un support, quelle que soit la nature de ce média, son réalisateur peut toucher une partie des revenus, et ce, même pour les créateurs étrangers.Grâce à ce dispositif, 15 cinéastes sud-coréens, dont Park Chan-wook ou Bong Joon-ho, ont pu percevoir des droits d’auteur pour leurs œuvres projetées dans l’Hexagone.