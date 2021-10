CPTPP : Chung Eui-yong estime que l’adhésion de Séoul profiterait à l’intérêt national

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait-t-elle adhérer à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) ? Ce serait dans l’intérêt du pays, a répondu le ministre des Affaires étrangères. Chung Eui-yong était interrogé hier par un député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, dans le cadre de l’audit annuel sur les actions du gouvernement à l’Assemblée nationale.Selon le chef de la diplomatie, Séoul devrait certes s’y préparer selon la procédure nécessaire, mais il n’aurait pas de difficulté à rejoindre le CPTPP étant donné que les pays membres actuels se montrent favorables à son adhésion.Pour rappel, le CPTPP a remplacé le TPP, l’accord de partenariat transpacifique lancé à l’époque de l’administration Obama avec la participation des alliés des Etats-Unis. Or, son successeur Donald Trump en a retiré son pays en 2017. Par la suite, les onze autres membres, tels que le Japon, l’Australie et le Mexique, ont créé le CPTPP qui est entré en vigueur le 30 décembre 2018.La Chine a déposé sa demande d’adhésion au CPTPP le mois dernier, alors qu’elle s’était méfiée du TPP crée à l’initiative américaine. Elle soupçonnait ce dernier d’être instrumentalisé par Washington dans le but de l’isoler. Une semaine plus tard, Taïwan lui a emboîté le pas.D’autre part, un autre côté, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que son chef effectuerait une visite officielle en Russie du 26 au 28 octobre pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Il devrait participer aussi à la cérémonie de clôture de l’année des échanges croisés 2020-2021 entre Séoul et Moscou. Un événement qui s’inscrit dans le cadre du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1990.