Sung Kim attendu à Séoul samedi

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire américain Sung Kim arrivera demain à Séoul pour une réunion avec son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk, soit un jour plus tard que prévu. Le lendemain, les officiels des deux pays alliés aborderont les principaux sujets d’actualité.Lors de leur dernière rencontre tenue lundi à Washington, Kim et Noh ont discuté largement de la proposition de Moon Jae-in de clore officiellement la guerre de Corée. Reste à savoir si l'envoyé américain va transmettre cette fois au gouvernement sud-coréen une position avancée de son pays en la matière.Pour rappel, la Corée du Sud continue à plaider pour la déclaration de la fin effective du conflit dans le but de rétablir la confiance et de ramener Pyongyang à la table des négociations. Pour cela, elle tente d’expliquer une telle nécessité à l’administration Biden via des concertations à différents niveaux.Par ailleurs, les deux parties devraient se pencher sur le dernier tir d’un MSBS nord-coréen, analyser l’intention présumée du régime de Kim Jong-un et l’éventuel impact de ce lancement sur la situation politique.