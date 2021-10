Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung en campagne à Gwangju, Yoon Seok-youl s’excuse pour ses propos mal placés

Photo : YONHAP News

Pour le lancement de sa campagne électorale, le candidat à la présidentielle du Minjoo, Lee Jae-myung, s’est recueilli aujourd’hui au cimetière abritant les cendres des victimes du mouvement pour la démocratisation de Gwangju.Pour rappel, des milliers de citoyens de cette ville située dans le sud-ouest du pays ont été tués, blessés ou portés disparus aux alentours du 18 mai 1980 lors de la manifestation contre la junte militaire arrivée au pouvoir suite au coup d’Etat dirigé en décembre 1979 par le général Chun Doo-hwan, qui exercera le mandat présidentiel jusqu’en février 1988.Or, le candidat favori à la primaire de la présidentielle du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), Yoon Seok-youl, a suscité une vive polémique en tenant des propos favorables à l'ex-dirigeant. Ainsi, cette première étape de campagne du gouverneur de la province de Gyeonggi en tant que prétendant au poste suprême aurait eu pour objectif de viser son potentiel rival de la première force de l’opposition.De son côté, l’ex-procureur général a présenté ses excuses sur ces propos incriminés, mais ne cesse de provoquer l’indignation tant au sein de sa formation qu’à l’extérieur, à cause d’une photo publiée sur les réseaux sociaux. Sur ce cliché, on voit une main donner une pomme à un chien, la pomme étant en coréen l’homonyme d’« excuses ».Face à une série de critiques virulentes, le camp de Yoon a expliqué avoir supprimé cette publication qui aurait été postée par un membre de son équipe, en s’engageant à ne plus renouveler de telles erreurs.