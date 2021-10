Journée des Nations unies : un concert de musiciens sud-coréens au siège de l’Onu

Photo : YONHAP News

Des musiciens sud-coréens se sont produits, hier soir au siège des Nations unies à New York, dans le cadre de la commémoration de la Journée de l’Onu qui tombe ce dimanche.Ce spectacle a été subventionné par le gouvernement de Séoul pour célébrer le 30e anniversaire de l’adhésion conjointe des deux Corées à l’organisation internationale.Tout au long du concert, le premier à avoir lieu dans cet endroit depuis le début de la pandémie, des artistes de musique classique comme de k-pop se sont relayés sur scène, en présentiel ou par vidéo préenregistrée. En particulier, le girls band Aespa a dévoilé deux clips vidéo filmés à Séoul.La soprano sud-coréenne Shin Young-ok est intervenue pour clôturer le bal, en interprétant « Nella Fantasia » et « Il Bacio ».Dans son discours de félicitations, le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres a invité les spectateurs à s’unir dans la musique en oubliant un moment les défis auxquels le monde entier fait face, comme le COVID-19, les conflits, la pauvreté, le changement climatique et la famine.