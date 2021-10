Les sentiers Jeju Olle et le pèlerinage de Compostelle en Espagne entament leurs échanges

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Espagne ont mis la première pierre à l'élargissement de leurs échanges touristiques à travers les sentier Jeju Olle et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.L’île de Jeju, dans le sud-ouest de la péninsule coréenne, a décidé d’installer des monuments symbolisant le pèlerinage de Compostelle le long de la première étape du trajet en question. A cette occasion, l’ambassadeur d’Espagne en Corée du Sud a été invité sur place. Le diplomate espagnol s’est engagé à promouvoir ce sentier de randonnée auprès de ses compatriotes.Cet événement s’inscrit dans l’accord parvenu entre les dirigeants des deux pays lors de la visite du président Moon Jae-in dans la capitale espagnole en juin dernier. Ainsi, Séoul et Madrid se réuniront chaque année afin d’échanger sur les moyens de promouvoir ces deux itinéraires en organisant des événements sur place.Des monuments représentant les sentiers Jeju Olle seront également érigés en Espagne.