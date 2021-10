Photo : YONHAP News

Le temps est clément dans l'ouest du pays, de Séoul à Yeosu, tandis que les régions orientales sont surmontées de nuages avec quelques averses le long des côtes. Météo-Corée prévoit entre 5 et 30 mm de pluie dans l'est de la province de Gangwon et dans une partie de celle de Gyeongsang du Nord.Les températures sont en légère hausse, ce vendredi. On relevait, à 15h, 17°C à Séoul, 16°C à Daejeon, 15°C à Mokpo et 12°C seulement à Gangneung.