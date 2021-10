Moon Jae-in se rendra cette semaine en Europe pour participer au G20 et à la COP26

Photo : YONHAP News

Le président de la République effectuera cette semaine une tournée européenne dans trois pays : Italie, Royaume-Uni et Hongrie.D'après la porte-parole de la Maison bleue, Moon Jae-in s'envolera ce jeudi pour Rome avant d’être reçu le lendemain par le pape François. Ils échangeront notamment sur le processus de paix dans la péninsule coréenne et un éventuel déplacement pontifical à Pyongyang. Le président Moon s'entretiendra également avec le secrétaire d'Etat du Vatican, Pietro Parolin. Il s'agit de sa 2e visite au Saint-Siège après celle d'octobre 2018. A l’époque, le souverain pontife avait émis le souhait de se rendre en Corée du Nord s'il était invité par le pays communiste.Le numéro un sud-coréen participera ensuite les 30 et 31 octobre au sommet du G20, qui se déroulera à Rome. Les discussions des chefs d'Etat et de gouvernement porteront sur trois thèmes majeurs : l'humain, l'environnement et le progrès.Le président Moon se déplacera ensuite à Glasgow, au Royaume-Uni, où se tiendra la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26). Il y fera état des Contributions déterminées au niveau national (CDN) du pays du Matin clair visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En effet, Séoul a récemment revu à la hausse ces objectifs.Pour la dernière étape de son déplacement dans le vieux continent, Moon effectuera le 2 novembre une visite d'Etat en Hongrie. Durant ce premier voyage d’un chef d’Etat sud-coréen dans le pays d'Europe centrale en 20 ans, il se rendra sur le site de commémoration des victimes du naufrage d’un bateau à Budapest en mai 2019, qui a provoqué de nombreuses victimes sud-coréennes.