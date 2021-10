Les négociateurs nucléaires de Séoul et Washington s’entretiennent à nouveau

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire américain Sung Kim et son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk se sont réunis de nouveau hier matin à Séoul. C'est leur troisième rencontre depuis que le président sud-coréen Moon Jae-in a proposé la déclaration d’une fin officielle de la guerre de Corée à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier.L’envoyé américain a qualifié la récente série de tirs de missiles balistiques de Pyongyang de « provocation », mais a enfoncé le clou en affirmant que Washington n'avait pas d'intention hostile à son encontre et restait toujours ouvert au dialogue. Et d'ajouter que les Etats-Unis continueront de chercher avec la Corée du Sud des dispositifs diplomatiques à prendre à l’égard du pays communiste.Selon une source bien informée, les deux alliés auraient fait une certaine avancée dans le processus d’élaboration d’un texte visant à clore officiellement le conflit fratricide de 1950 à 1953. Cette éventualité s’appuie sur le fait que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a brisé le silence qu'il maintenait jusqu'alors autour de plusieurs propositions de dialogue.Les Etats-Unis examineraient tout de même avec prudence les conséquences d'une telle démarche. Ils discutent en ce moment avec la Corée du Sud d’une visite de hauts officiels de leur département d'Etat le mois prochain à Séoul.Or, rien n’est tranché pour le moment. Hier, via l’un de ses sites de propagande, le royaume ermite a dénoncé l'exercice militaire de l'armée sud-coréenne « Eulji Taegeuk » visant à minimiser les dégâts en cas de catastrophe nationale, qu’il qualifie d’hostile à son égard. Un autre média a critiqué la mise en place d’un groupe de travail à l’étude par les autorités militaires de Séoul et Washington, qu’il soupçonne de vouloir faire pression sur son régime.