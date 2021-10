COVID-19 : le plan sanitaire pour le retour à la vie normale dévoilé aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Les grandes lignes du nouveau plan sanitaire du gouvernement pour « vivre avec le COVID-19 » seront rendues publiques aujourd’hui. Le Comité de soutien au retour à la vie normale organisera une audience publique pour présenter cette nouvelle stratégie et recueillir les opinions de différents milieux.L’exécutif envisage notamment de lever les restrictions sur les horaires d’ouverture des restaurants et des cafés, frappés de plein fouet par l’épidémie virale. Pour ce qui est des bars, l’introduction d’un passe sanitaire est en discussion.En effet, lors d’une récente réunion d’experts du comité, un allègement des restrictions en trois étapes a été proposé : la suppression immédiate du couvre-feu dans les restaurants, l’autorisation des événements de grande ampleur dès le mois de décembre, et la levée des contraintes sur les rassemblements privés en janvier prochain.Par ailleurs, le système de soin à domicile, un des facteurs indispensables pour le retour à la vie d’avant, sera également renforcé. Dans ce cadre, les collectivités locales procéderont à leur état des lieux pendant une semaine.