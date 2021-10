Golf féminin : Ko Jin-young marque la 200e victoire d'une sud-Coréenne en LPGA

Photo : YONHAP News

Ko Jin-young a remporté hier son 4e titre de la saison dans le tournoi LPGA BMW Ladies Championship à Busan, la plus grande ville portuaire de Corée du Sud. La golfeuse sud-coréenne a achevé le dernier tour par huit birdies et aucun bogey, pour une carte finale de 266 coups, soit 22 sous le par. Elle a ainsi devancé sa compatriote Lim Hee-jeong contre laquelle le duel se prolongeait dans un playoff.Avec cette victoire, le golf féminin sud-coréen comptabilise au total 200 titres depuis la 1ère victoire décrochée en 1988 par Ku Ok-hee.En natation, Hwang Sun-woo a décroché samedi une médaille d'or dans l'épreuve du 200 m nage libre hommes aux Championnats du monde de natation organisés par la Fédération internationale de natation (FINA), au Centre aquatique de Hamad à Doha, au Qatar.La nouvelle étoile a parcouru 200 m avec un chrono de 1'41''17 à la finale de l'épreuve qui s'est déroulée dans un bassin de 25 m et non de 50 m, la norme olympique. Il s'agit de son premier exploit dans une compétition internationale. Hwang s'est d'ailleurs présenté pour la première fois à une épreuve dans un bassin court. Le nageur sud-coréen a également remporté des médailles de bronze respectivement sur le 100 m nage mixte et le 100 m nage libre.Le pays du Matin clair a récolté à Doha un total de deux médailles d'or, trois d'argent et neuf de bronze.Enfin, l'équipe sud-coréenne de patinage de vitesse a elle aussi ramassé des médailles multicolores. Hwang Dae-heon a empoché hier l'or au 1 000 m hommes à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste à Pékin, en Chine, organisée par l'Union internationale de patinage (ISU). Il a franchi la distance en 1'26''02.De son côté, Kim Ji-yoo a remporté l'argent sur le 1 000 m femmes, alors que le bronze a été obtenu dans un relais par équipe mixte sur 2 000 m.L'ISU organise au total quatre séries de compétitions pour distribuer des tickets à chaque pays participant aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022.