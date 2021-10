Lee Jae-myung démissionne de son poste de gouverneur du Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le candidat à la présidentielle du Minjoo, le parti au pouvoir, a démissionné ce matin de son poste de gouverneur de la province de Gyeonggi. Lee Jae-myung a remercié les habitants de cette province de leur soutien qui lui a permis de surmonter de nombreuses crises pendant trois ans. Et de souligner qu’il prendra désormais charge de la vie de 50 millions de citoyens.Lee présidera une réunion élargie des cadres cet après-midi comme dernière tâche en tant que gouverneur. Dorénavant, il se concentrera pleinement sur l’élection présidentielle du 9 mars 2022. Ce matin, en se rendant à la préfecture, il a affiché son intention de faire de sa formation « une équipe de rêve » au-delà d’« une seule équipe », en reprenant l'expression de son malheureux rival à la primaire, Lee Nak-yon.Du côté des candidats du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, ils participeront ce soir à un débat télévisé sur le plateau de la station régionale de la KBS à Daejeon. Le bras de fer s’annonce d’autant plus houleux que Yoon Seok-youl et Hong Joon-pyo ont enchaîné les critiques en allant jusqu'à mentionner l’épouse de l’autre.L’ancien procureur général Yoon prévoit de recruter des personnalités issues des provinces de Chungcheong dans son camp électoral pour mettre en valeur ses racines familiales dans cette région.De son côté, Hong s’est engagé à mettre en place un comité d’urgence économique pour résoudre les problèmes du marché immobilier et de la dette des ménages.Yoo Seong-min, quant à lui, a rencontré des acteurs du secteur de l’e-sport pour s’entretenir sur l’amélioration de leurs conditions de travail.