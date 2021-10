Moon Jae-in s'engage à combattre la crise jusqu’à la fin de son mandat

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a affiché son intention de concentrer tous ses efforts pour combattre la crise et parvenir à la reprise de la vie quotidienne et à la relance de l’économie jusqu’à la fin de son mandat quinquennal en mai prochain. Il a tenu ce propos ce matin dans un discours sur le budget 2022 donné à l’Assemblée nationale.Moon Jae-in a souligné la gestion stable de l’épidémie en affirmant que l’allègement des restrictions sanitaires pour le retour progressif à une vie normale, prévu le mois prochain, suppose la coexistence avec le COVID-19. Il a d’emblée souhaité réussir cette étape de prévention de concert avec la population pour renouveler le modèle sud-coréen de lutte contre le virus.Le projet budgétaire pour l’an prochain a été établi à 604 400 milliards de wons, ou 443 milliards d’euros. C’est la première fois qu’il dépasse la barre des 600 000 milliards de wons. Selon le locataire de la Maison bleue, cette expansion budgétaire inéluctable sur fond de pandémie contribuera au rétablissement de l’économie pour lequel le chemin à parcourir est encore long.Par ailleurs, le président Moon a plaidé pour une coopération transpartisane pour adopter la proposition budgétaire, s’agissant à la fois du dernier budget de son gouvernement et du premier du prochain exécutif. Il a d’ailleurs profité de cette occasion pour remercier le Parlement qui a joué un rôle prépondérant pour surmonter les difficultés de son administration.En amont de ce discours, des députés du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, ont brandi des pancartes devant la salle de réunion pour réclamer la désignation d’un procureur spécial pour faire la lumière sur l'affaire du projet de développement d’appartements de Daejangdong. Il s’agit d’un scandale de corruption dans lequel est soupçonné de tremper le candidat du Minjoo au pouvoir à la course à la Maison bleue, Lee Jae-myung.