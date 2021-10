Les forces armées sud-coréennes entament leur exercice annuel conjoint

Photo : YONHAP News

L’exercice militaire annuel englobant toutes les forces armées de la Corée du Sud - l’armée de terre, celle de l’air, la marine et l’infanterie de marine - se déroule à partir d’aujourd’hui jusqu’au 5 novembre prochain.Cette manœuvre sur le terrain a pour but de maintenir la posture de préparation militaire et de relever les capacités à mener des opérations conjointes.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), des mesures sanitaires rigoureuses seront mises en œuvre pour endiguer la propagation du COVID-19 et de la peste porcine africaine (PPA).Le JCS a d’ailleurs affirmé qu’aucun mouvement particulier n’avait été repéré du côté de l’armée nord-coréenne depuis le tir de Nuri, la toute première fusée spatiale sud-coréenne, jeudi dernier, et que Séoul et Washington se tenaient sur le qui-vive pour la moindre évolution de la situation.