Samsung : 1er anniversaire du décès de Lee Kun-hee

Photo : YONHAP News

La commémoration du 1er anniversaire de la mort de Lee Kun-hee, l'ancien président du groupe Samsung, a été organisée ce matin à Suwon dans la province de Gyeonggi, près de Séoul.A la cérémonie familiale se sont rassemblés Hong Ra-hee, sa femme, Lee Jae-yong, son fils et vice-président de Samsung Electronics, et ses deux filles Lee Boo-jin et Lee Seo-hyun. respectivement présidente de Hotel Silla et présidente de la Fondation Samsung.Victime d'un infarctus du myocarde aigü en 2014, Lee Kun-hee avait été hospitalisé dans le coma durant six ans et cinq mois.Samsung a ouvert un lieu de commémoration virtuel sur le portail intranet du groupe. Il a également mis en ligne une vidéo intitulée « A la mémoire de Lee Kun-hee, le géant qui a transformé le monde », ainsi que la conférence sur « la nouvelle gestion » prêchée par le défunt patriarche.De son côté, Lee Jae-yong a adressé un message cet après-midi lors de la cérémonie de dévoilement du buste de son père, tenue au centre de développement des ressources humaines du groupe situé à Yongin, dans la province de Gyeonggi.L'héritier et patron de facto du chaebol a souligné les sacrifices réalisés par Lee Kun-hee pour son entreprise sans jamais reculer devant de nouveaux défis. Il a ensuite appelé les employés à se mobiliser ensemble pour renouveler le conglomérat et contribuer à créer un meilleur avenir pour la société et leurs concitoyens.Il s'agit du premier message de Lee depuis sa remise en liberté conditionnelle en août. S'il ne dévoile aucun détail sur son avenir, il illustre bien sa volonté de se lancer plus activement dans le développement du groupe.