Photo : YONHAP News

Le soleil domine l'ensemble du pays, ce lundi, avec des températures de saison, en hausse par rapport aux derniers jours. A Séoul, il faisait 18°C au plus fort de la journée, et jusqu'à 22°C à Busan et sur l'île de Jeju, tous deux situés dans le sud de la péninsule.Le reste de la semaine sera à l'image de ce premier jour, c'est-à-dire ensoleillée, avec toutefois des risques de nuage vendredi et samedi.