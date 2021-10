Entretien demain à Moscou des chefs de la diplomatie sud-coréenne et russe

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères s’envole aujourd’hui pour Moscou. Objet de son voyage : s’entretenir demain avec son homologue russe. Chung Eui-yong et Sergueï Lavrov échangeront sur les relations et la coopération entre leurs pays ainsi que sur les dossiers régionaux et internationaux.Les résultats de leurs discussions seront scrutés de près alors que les réunions des pays concernées s’enchaînent en vue de relancer le processus de dialogue avec la Corée du Nord. Sachez que la Russie, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et maintient une communication étroite avec le régime de Kim Jong-un, manifestait sa volonté de jouer un rôle actif dans le règlement des questions liées à la péninsule.Demain, à l’issue de leur rencontre, les deux ministres prendront part ensemble à une cérémonie de clôture des années croisées Corée du Sud-Russie (2020-2021). Les deux pays avaient désigné à l’origine 2020 l’année des échanges bilatéraux à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques afin d’organiser nombre de manifestations culturelles. Mais elles n’ont pas eu lieu comme prévu pour cause de l’épidémie de coronavirus. Ce grand événement a donc été prolongé jusqu’à cette année. Et sa cérémonie d’ouverture s’est tenue en mars dernier lors du voyage de Lavrov à Séoul.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, c’est la première fois en 14 ans que les chefs de la diplomatie des deux pays effectuent des visites croisées dans la même année et cela illustre bien que l’amitié et la coopération Séoul-Moscou se développent autant.