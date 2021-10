Les taxes sur les carburants abaissées de 20 %

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. La Corée du Sud va réduire de 20 % les taxes sur les carburants afin d’alléger le fardeau des ménages. Cette réduction entrera en vigueur de façon provisoire à partir du 12 novembre.Cette décision vient d’être prise lors de la réunion tenue ce matin à l’Assemblée nationale entre le Minjoo, le parti présidentiel, et le gouvernement.Par conséquent, le prix de l'essence devrait baisser de quelque 12 centimes d'euro (164 wons) le litre, et ceux du gazole et du gaz butane de 9 centimes (116 wons) et de 3 centimes d'euro (40 wons) respectivement. Quant aux taxes d'importation sur le gaz naturel liquéfié (GNL), actuellement fixées à 2 %, elles seront temporairement levées. Cette suppression pourrait contribuer à diminuer les charges qui pèsent surtout sur les industriels.Afin de s’assurer que ces mesures exceptionnelles ont des impacts concrets et immédiats sur la vie de la population et contribuent ainsi à la stabilisation du coût de la vie, les autorités vont scruter leur suivi et appliquer d’autres mesures supplémentaires le cas échéant.Le gouvernement et le parti au pouvoir ont d’ailleurs décidé de geler les tarifs publics à partir du 4e trimestre de cette année, tout en gérant l’offre et la demande des principaux produits agricoles et bétail.