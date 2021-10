Les ambitions de croissance annuelle de 4 % dans le rouge

Photo : YONHAP News

Le gouvernement aura du mal à atteindre son objectif de croissance pour cette année. En cause, au troisième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a progressé beaucoup moins qu’attendu.Les chiffres sont parlants. D’après les premières données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), entre juillet et septembre, le PIB réel n’a augmenté que de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. Le mois dernier, l’institution avait estimé pouvoir atteindre cette année une croissance de 4 %, si le PIB enregistrait un bond de 0,6 % dans la seconde moitié de l’année. Il devient donc difficile d’y parvenir.Plusieurs facteurs en sont responsables. Il s’agit notamment de la flambée des cours des matières premières, des problèmes d’approvisionnement ou encore de la baisse des investissements dans le BTP et les biens d’équipement.La tendance restait haussière pour le cinquième trimestre consécutif depuis la période d’octobre à décembre 2020. Entre avril et juin derniers, le taux s’est même élevé à 4 % en glissement annuel, dopé en particulier par la meilleure performance des exportations qu’au trimestre précédent.En ce qui concerne le revenu intérieur brut (RIB) réel, entre juillet et septembre derniers, il s’est lui aussi accru de 0,3 % sur trois mois.