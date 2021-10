La Corée du Sud et les Philippines finalisent leur accord de libre-échange

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vient de conclure ce mardi un accord de libre-échange (ALE) avec les Philippines, deux ans et quatre mois après leurs négociations bilatérales depuis juin 2019. Il s’agit du 5e ALE entre Séoul et un des pays membres de l'Association des pays du sud-est asiatiques (Asean), après Singapour, le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge.Le gouvernement sud-coréen s'attend ainsi à consolider son réseau d’ALE tourné vers le Sud ainsi qu'à bénéficier des effets complémentaires dans le cadre du Partenariat économique régional global (RCEP).Pour rappel, les Philippines comptent environ 110 millions d’habitants dont les 13-34 ans représentent un tiers de la population. Comme la part de la consommation privée atteint 70 % du PIB, le marché philippin, jugé dynamique, a un fort potentiel de croissance.En vertu de ce traité commercial, Séoul et Manille vont supprimer respectivement 94,8 % et 96,5 % des barrières tarifaires. Surtout, les constructeurs automobiles du pays du Matin clair pourront profiter de la suppression des droits de douane sur les véhicules et les pièces détachées. Au-delà de la levée immédiate des tarifs douaniers sur les poids lourds et les voitures standards, ceux sur les véhicules hybrides et électriques vont également disparaître d’ici cinq ans.En revanche, le niveau d’ouverture actuel fixé dans le cadre de l’ALE entre la Corée du Sud et l'Asean sera maintenu pour les produits issus de l’agriculture, des pêches et de la foresterie.Concernant l’ouverture du marché de la banane demandée par les Philippines, des mesures d’urgence en cas d’excès des importations au-delà d’une certaine limite, dites « mesures de sauvegarde », sont prévues, permettant à Séoul de réintroduire les droits de douane fixés au maximum à 30 % sur ce fruit.Le deux pays ne tarderont pas à lancer les procédures internes pour la ratification de l'accord par leur Parlement respectif.