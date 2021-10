Hong Nam-ki attribue le ralentissement de la croissance au 3e trimestre à un réajustement technique

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a commenté l’annonce de la Banque de Corée (BOK) sur la croissance au troisième trimestre.Sur son compte Facebook, Hong Nam-ki a expliqué la moins bonne performance que prévu par un « réajustement technique » après quatre trimestres consécutifs de bond ainsi que par les restrictions anti-COVID, l’épisode de canicule et la flambée du prix de la ferraille, qui ont tous pesé sur le redressement de la demande intérieure.Celui qui est aussi ministre des Finances a notamment regretté le fait que la consommation privée soit repartie à la baisse pour la première fois en neuf mois sous l’effet de la recrudescence de l’épidémie de coronavirus, entraînant un ralentissement de la croissance du PIB.Hong a ajouté que les incertitudes s’accumulent toujours : les chaînes d’approvisionnement continuent à présenter des lacunes, la pression inflationniste risque de perdurer et les économies américaine et chinoise de s’essouffler.Le ministre s’est pourtant voulu rassurant, en promettant de déployer tous les efforts pour remettre sur les rails l’économie nationale au dernier trimestre de l’année, mener à bien un retour progressif à la vie d’avant-COVID et stabiliser le quotidien des citoyens.