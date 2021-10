Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun a reçu hier son homologue suédoise Karin Wallensteen, actuellement en voyage à Séoul. Au cœur de leurs échanges : les moyens d’élargir la communication entre les deux pays, non seulement autour des questions liées à la péninsule coréenne, mais aussi en matière de sécurité et de paix internationales.Le haut diplomate sud-coréen a salué la contribution de Stockholm pour instaurer la paix dans la péninsule. Il a alors évoqué le fait que le pays scandinave a accueilli en 2019 les négociations de travail entre Américains et nord-Coréens.Leurs discussions ont aussi porté sur la coopération bilatérale ou multilatérale dans différents domaines allant de l’innovation industrielle au climat.