Billboard Global 200 : « My Universe » de BTS et Coldplay se hisse au 7e rang

Photo : YONHAP News

« My Universe » de BTS et Coldplay se trouve toujours dans le peloton de tête des principaux classements du Billboard. Selon les données publiées mardi, ce morceau sorti le 24 septembre dernier a gagné deux places pour occuper le 7e rang du Global 200.Pour rappel, le magazine américain publie chaque lundi, heure locale, les dix premiers morceaux qui figurent dans ses principaux classements avant de dévoiler le lendemain le classement global. Il a créé en septembre 2020 le Global 200 dans le but de montrer la tendance musicale à travers le monde.Le single né de la collaboration entre le septuor sud-coréen et le groupe britannique s’est hissé également à la 4e position du Billboard Global, qui exclut les Etats-Unis. Il pourrait donc figurer dans le top 10 du Hot 100 qui liste les chansons les plus populaires aux USA, compte tenu du nombre de téléchargements, des ventes et des diffusions à la radio. Rappelons que « My Universe » a débuté à la première position de ce fameux classement avant de se retrouver 12e puis 18e.« Permission to Dance » et « DNA » des Bangtan Boys ont été certifiés « disque de platine » par l'Association de l'industrie du disque du Japon (RIAJ). C’est ce qu’a annoncé l’agence du groupe Big Hit Music, citant une publication de la RIAJ du mois de septembre. Pour rappel, le boys band dirigé par RM a déjà obtenu la même certification en juillet dernier pour « Butter » avec plus de 250 000 exemplaires vendus.