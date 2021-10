Kim Jong-un met en avant les liens d'amitié Pyongyang-Pékin

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a souligné les liens d’amitié entre son pays et la Chine, en lui offrant des gerbes de fleurs à l'occasion du 71e anniversaire de la participation de l'armée chinoise à la guerre de Corée (1950-1953).Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), le jeune dirigeant a rappelé que les autorités chinoises avaient pris une décision stratégique et apporté leur soutien malgré les difficultés rencontrées en période de guerre. Il a également affirmé que les liens d’amitié bilatérale « scellés dans le sang qui ont écrit une brillante page dans l’Histoire » resteront inchangés, voire seront consolidés, malgré le renouvellement des générations.Ces gerbes sont installées au cimetière des soldats chinois morts durant la guerre fratricide. Situé à Hoechang, dans la province de Pyongan du Sud, le lieu abrite entre autres la tombe de Mao Anying, fils aîné de l'ancien numéro un chinois Mao Zedong.Pyongyang et Pékin mettent ainsi en avant leurs relations étroites en organisant des événements relayés par les médias publics de leur pays respectif.