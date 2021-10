L’étau réglementaire se resserre en vue de lutter contre l’endettement des ménages

Photo : YONHAP News

La Commission des services financiers (FSC) se mobilise pour lutter contre l’endettement des ménages. A cet effet, l’autorité de régulation financière a dévoilé aujourd’hui une série de mesures. Elles concernent notamment ce qu’on appelle le DSR, ou « ratio du service de la dette ». Il s’agit de la part maximale du total de la dette, capital et intérêts compris, par rapport au revenu de l’emprunteur.En avril, le gouvernement avait décidé de donner un tour de vis aux règles concernées à partir du second semestre 2022. Mais il est revenu sur cette décision pour le faire dès janvier prochain. Dans ce cas-là, un individu qui emprunte aux banques 200 millions de wons, ou 148 000 euros, devra être en mesure de rembourser sa dette avec au maximum 40 % de son salaire annuel. Les prêts sur cartes de crédit y seront inclus, ce qui n’est pas le cas actuellement. Un total de 2 640 000 emprunteurs seront concernés par ces nouvelles restrictions.Et à compter de juillet 2022, les mêmes règles seront appliquées à ceux qui empruntent plus de 100 millions de wons, soit 74 000 euros, pour louer un logement.Le régulateur financier explique que l’étau doit être resserré face à la hausse soutenue des taux d’intérêt. Il envisage d’élaborer des mesures supplémentaires, si l’endettement continue de progresser.