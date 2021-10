Photo : YONHAP News

Au cours des dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a légèrement progressé par rapport à la veille, pour totaliser 1 266.De même, le nombre de patients souffrant d’une forme grave de la maladie a augmenté de 12 pour s'établir à 334 personnes. La Corée du Sud a enregistré 15 décès de plus sur une journée, portant à 2 788 le total des victimes liées à la pandémie. Le taux de létalité s’élève à 0,79 %.Hier, quelque 141 900 dépistages ont été effectués. Côté vaccination, plus de 77 000 habitants ont reçu une première dose et près de 428 000 individus la deuxième injection. Désormais, 79,5 % de la population est primo-vaccinée et 70,9 % entièrement vaccinée.