L'ex-président de la République Roh Tae-woo est mort

Photo : YONHAP News

Affaibli depuis de longues années, l’ex-président de la République Roh Tae-woo s’est éteint aujourd’hui à l’hôpital de l’université nationale de Séoul, où il a récemment été admis pour recevoir des soins intensifs. Il avait 89 ans.Celui qui fut chef de l’Etat de 1988 à 1993 souffrait de plusieurs maladies depuis qu’il a été opéré de la prostate en 2002.Sa famille n’a pas encore décidé du lieu où sera dressée une chapelle ardente. Les discussions sont en cours. Le ministère de l’Intérieur doit se concerter avec elle pour décider d’organiser des funérailles d’Etat ou non. C’est le président de la République Moon Jae-in qui doit les approuver en conseil des ministres.Né à Daegu dans le sud-est du pays, l’ancien locataire de la Maison bleue avait dirigé avec son prédécesseur Chun Doo-hwan le coup d’Etat militaire après l’assassinat du dictateur Park Chung-hee, le 26 octobre 1979, il y a 42 ans jour pour jour. Les trois hommes sont tous d’anciens généraux devenus hommes d’Etat.Roh a été condamné à 17 ans de prison en avril 1997 pour son rôle dans le putsch et dans la répression des manifestants du mouvement de Gwangju pour la démocratisation de 1980 et pour corruption, avant d’être libéré huit mois plus tard, bénéficiant de la grâce présidentielle.