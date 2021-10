Dénucléarisation : Washington considère toujours la diplomatie comme le moyen le plus efficace

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a une nouvelle fois souligné que l’administration Biden poursuivrait la voie diplomatique avec la Corée du Nord, en l’appelant de nouveau à revenir à la table des négociations. C’est son porte-parole qui en a fait état hier lors d’un point de presse.Questionné sur la participation du pays communiste à la 26e Conférence des Parties signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) et sur la possibilité pour les Etats-Unis de le contacter en marge de cette réunion, Ned Price a répondu ne pas en être au courant.Pour le royaume ermite, pays signataire, son ambassadeur à Londres devrait prendre part à la rencontre qui débutera ce dimanche à Glasgow, au Royaume-Uni.Sur l’objectif de dénucléariser complètement la péninsule, la voix du ministère américain a réaffirmé croire que la diplomatie était le moyen le plus efficace. Et de redire que Washington n’a aucune intention hostile à l’égard de Pyongyang et attend toujours une réponse de celui-ci à ses offres de dialogue.