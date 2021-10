Lee Jae-yong écope d’une amende pour des injections illégales de propofol

Photo : YONHAP News

Nouvelle affaire judiciaire pour l’héritier et patron de facto de Samsung, le premier conglomérat de Corée du Sud. Jugé en première instance, Lee Jae-yong a été reconnu coupable cette fois d’avoir illégalement consommé du propofol.Le verdict a été rendu hier par le tribunal du district central de Séoul. Celui-ci l’a alors condamné à une amende de 70 millions de wons, l’équivalent de 52 000 euros, et à une pénalité supplémentaire de quelque 17 millions de wons (13 000 euros).Le juge responsable a étayé sa décision par le fait que la quantité injectée de cet anesthésique était considérable et que la nature du crime n’était pas légère compte tenu de l’influence de l’accusé dans la société. Et d’ajouter avoir infligé à Lee Jae-yong seulement une amende, puisque cet homme d’affaires de 53 ans a reconnu les faits et qu’il n’a jamais été condamné pour la même infraction. Interrogé par les journalistes à la sortie du tribunal, il n’a pas répondu à leurs questions.Le petit-fils du fondateur de l’empire Samsung a été inculpé pour s’être fait inoculer la substance en question à plusieurs dizaines de reprises dans une clinique de chirurgie esthétique de Séoul. C’était entre 2015 et 2020. Elle lui a été administrée pour des raisons non médicales, donc un usage illégal.Rappelons que Lee Jae-yong a été condamné en janvier à deux ans et demi de prison dans une affaire judiciaire distincte, avant de bénéficier en août d’une libération conditionnelle. Cette clémence ne sera pas annulée par le verdict d’hier.