L’ex-président défunt Roh Tae-woo a demandé pardon pour toutes ses erreurs

Photo : YONHAP News

Les hommages se multiplient après la disparition, hier, de l’ancien président de la République Roh Tae-woo. Nombre de personnalités doivent faire un déplacement à l’hôpital de l’université nationale de Séoul, où est installée une chapelle ardente.Sa famille a rendu publique une lettre laissée par le défunt. Celui-ci y écrit avoir eu « l’honneur de servir l’Etat et le peuple », et demande « pardon pour tout manquement et toutes les erreurs ».Toujours selon sa famille, l’ex-chef de l’Etat a également souhaité que les deux Corées soient pacifiquement réunifiées par les prochaines générations, un de ses rêves qui n’a pas été réalisé de son vivant.A propos des modalités de ses obsèques, celui qui fut chef de l’Etat de 1988 à 1993 a souhaité qu’elles soient organisées dans la grande simplicité selon la loi concernée.Les discussions sur la procédure en la matière sont en cours avec le gouvernement. Il a été évoqué la possibilité que sa dépouille soit inhumée sur un site à Paju, une ville située près de la frontière avec la Corée du Nord. Un jardin nommé « Réunification » y avait été aménagé pendant que Roh présidait aux destinées des sud-Coréens.