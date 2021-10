Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont récemment rehaussé d’un cran, au niveau 3 sur une échelle de quatre, leur avertissement pour les voyages de leurs citoyens en Corée du Sud. C’est ce qu’on peut constater sur le site web de leur département d’Etat.Le ministère américain y détaille que cette mesure, prise le 12 octobre, fait suite au relèvement par le CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) de sa mise en garde sanitaire à l’encontre du pays du Matin clair. Il invoque alors la présence de l’épidémie à un niveau élevé.Washington maintient aussi son avertissement de même niveau pour les déplacements au Japon et en Chine et le niveau 4 pour la Corée du Nord, c’est-à-dire qu’il est interdit à ses citoyens de s’y rendre.