Roh Tae-woo : du général d'armée à l'homme politique

Photo : YONHAP News

Roh Tae-woo est apparu sur le devant de la scène politique après avoir joué un rôle capital dans le coup d’Etat militaire du 12 décembre 1979, qui a suivi l'assassinat, le 26 octobre de la même année, de Park Chung-hee, qui avait gouverné le pays d’une main de fer pendant 18 ans.Co-auteur du putsch qui porta au pouvoir son alter ego d’alors, Chun Doo-hwan, il est devenu le numéro deux du régime militaire.Mais à huit mois de la fin du mandat de Chun, de vastes contestations populaires ont eu lieu à travers le pays contre sa dictature. Les manifestants ont alors réclamé l’élection de leur président au suffrage universel direct. Le pouvoir d’alors a désigné Roh comme prochain président et celui-ci a fini par accepter leurs revendications dans une déclaration à la nation. C’était le 29 juin 1987.Six mois plus tard, il a été élu à la tête de l’Etat directement par les citoyens pour un mandat de cinq ans. Un scrutin qui fera date dans l’histoire politique de la Corée du Sud. Pendant son quinquennat, l’ancien occupant de la Cheongwadae a mené une politique dite du Nord. Une politique de rapprochement avec les pays comme l’Union soviétique et la Chine, qui a contribué à l’adhésion simultanée des deux Corées aux Nations unies en septembre 1991.Le dirigeant défunt a aussi jeté les bases pour l’amélioration des relations Séoul-Pyongyang en adoptant en 1991 un accord-cadre sur la réconciliation intercoréenne et la non-agression réciproque.Cela dit, Roh et son compagnon d’armes Chun ont été emprisonnés après avoir été jugés coupables de trahison et de corruption sous l'administration de leur successeur Kim Young-sam, notamment pour leur rôle dans le coup d’Etat de 1979 et dans la répression sanglante des manifestants lors du soulèvement de Gwangju pour la démocratisation l’année suivante. Roh a écopé de 17 ans de prison, avant de bénéficier d’une grâce présidentielle.