Jake Sullivan : Séoul et Washington peuvent adopter une approche différente à l’égard de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le conseiller de la Maison blanche à la sécurité nationale a affirmé que les modalités d’approche de Séoul et de Washington avec Pyongyang pouvaient différer plus ou moins selon la date et les conditions nécessaires.Jake Sullivan a tenu ces propos en réponse à la question de savoir si la fin officielle de la guerre de Corée pouvait servir de catalyseur de la relance du dialogue avec la Corée du Nord. Il a néanmoins précisé que les alliés sud-coréen et américain avaient eu des échanges productifs et constructifs sur le sujet et qu’ils étaient sur la même longueur d’onde en matière de leurs programmes stratégiques clés et de conviction.La présidence américaine a donc fait preuve de prudence à l’égard de la proposition sud-coréenne de clore officiellement le conflit de 1950-1953.Dans ce contexte, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'Homme en Corée du Nord a indiqué que la crise sanitaire liée au coronavirus ne pouvait pas justifier l’isolement du pays communiste.Tomas Ojea Quintana en a fait part dans un entretien avec la KBS. Il alors soulevé la nécessité de déployer des efforts pour reprendre un dialogue « créatif » avec le régime de Kim Jong-un. Un dialogue visant aussi à lever partiellement les sanctions internationales à son encontre, et ce afin d’améliorer la situation alimentaire au nord du 38e parallèle.Le haut diplomate onusien a préconisé d’empêcher les faucons du régime communiste de profiter de la pandémie pour faire perdurer l’isolement de leur pays. Et de souligner en même temps que les aides humanitaires devront être accordées indépendamment de l’environnement politique.