Rebond du moral des consommateurs pour le 2e mois consécutif

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de l’élargissement de la vaccination anti-COVID et de la baisse du nombre de nouveaux cas positifs : les consommateurs retrouvent le moral.En octobre, l’indice composite de leur confiance (CCSI) poursuit sa progression, après un recul important en juillet et août. A en croire la Banque de Corée (BOK), il s’est établi à 106,8 points, soit trois points de plus que le mois précédent.Le responsable des statistiques à la banque centrale a cependant estimé qu’il était encore trop tôt pour évoquer un tournant, puisque le moral pourrait à nouveau se replier en raison de plusieurs facteurs baissiers. Il s’agit notamment du risque inflationniste, du ralentissement de l’économie chinoise et du renversement progressif de la politique d'assouplissement quantitatif des Etats-Unis. Il est aussi évoqué la possibilité d'une recrudescence de l’épidémie de coronavirus après le retour à la vie normale.Quant à l’indice du sentiment des consommateurs sur les taux d’intérêt et sur les prix des logements, ils ont tous deux régressé, d’un et de trois points respectivement sur un mois, pour se situer à 133 et 125. Des chiffres jugés cependant encore élevés.Les perspectives du marché du travail se sont elles aussi améliorées, portées par les meilleures anticipations des consommateurs sur l'évolution de la conjoncture. Même constat du côté des attentes d’inflation à l’horizon d’un an.