Démographie : la baisse du nombre des naissances marque le pas

Photo : KBS News

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié aujourd’hui les données démographiques pour août.A l’en croire, si le nombre de naissances a reculé en glissement annuel pour le 69e mois de suite, il s’agissait de la plus faible baisse pour un mois d’août depuis que la Corée du Sud a entrepris de collecter les données en 1981. Concrètement, un total de 22 291 bébés sont nés, en repli de 0,5 % sur un an.Selon les explications d’un responsable de l’institut, ces deux premiers trimestres de l’année, la natalité a progressé chez les femmes trentenaires et dans les grandes villes.En ce qui concerne le nombre de décès, il a augmenté de 2,1 % en un an pour atteindre 25 821. Le solde naturel, à savoir la différence entre les naissances et les décès, est donc négatif avec -3 530 personnes, et ce phénomène préoccupant continue pour le 22e mois d'affilée.Une régression a aussi été constatée du côté des mariages, avec seulement 14 720 unions, 2,1 % de moins qu’en août 2020.Le nombre de divorces a lui aussi diminué de 0,9 %. Un total de 8 376 couples se sont séparés.