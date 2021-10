Moon Jae-in s’envole pour une tournée européenne

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est envolé aujourd’hui pour l’Italie, première étape de sa tournée européenne pendant laquelle il participera notamment au sommet du G20 et à la 26e conférence des parties signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).Moon Jae-in commencera son programme par une visite officielle demain au Vatican, où il sera reçu en tête-à-tête par le pape François et rencontrera aussi le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-Siège. Il s’agit de son deuxième déplacement. Le premier a eu lieu en octobre 2018.Le dirigeant sud-coréen avait alors proposé au souverain pontife une visite en Corée du Nord. Celui-ci avait répondu qu’il pourrait s’y rendre si le régime de Kim Jong-un lui envoyait une invitation officielle. Pourtant, ce voyage apostolique n’a pas eu lieu. Il est évoqué la possibilité que Moon relance demain une telle proposition au chef de l'Eglise catholique.L’occupant de la Cheongwadae prendra ensuite part au sommet du G20, qui se tiendra samedi et dimanche à Rome. A cette occasion, il échangera avec ses homologues sur la coopération internationale visant une résilience et une reconstruction inclusive et durable. Il prévoit aussi une série d’entretiens bilatéraux avec les leaders des principaux pays du groupe.Puis, le numéro un sud-coréen se dirigera vers Glasgow au Royaume-Uni pour la COP26, prévue lundi et mardi. Il y présentera les contributions déterminées au niveau national (CDN) de son pays, qui a récemment décidé de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 par rapport au niveau de 2018.Enfin pour la dernière étape de sa tournée, Moon se rendra en Hongrie pour une visite d’Etat. Au programme : notamment un tête-à-tête avec le président Janos Ader et des entretiens bilatéraux avec les dirigeants du groupe de Visegrad réunissant quatre pays d’Europe centrale : la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie.