COVID-19 : Arrivée à Téhéran d’un million de doses de vaccin AstraZeneca fournies par Séoul

Photo : YONHAP News

Un million de doses de vaccin anti-COVID d’AstraZeneca offertes par la Corée du Sud sont arrivées hier en fin d'après-midi à l’aéroport international Imam Khomeini en Iran.Le personnel de l’ambassade sud-coréenne à Téhéran et des responsables du gouvernement iraniens y étaient présents pour leur réception. L’ambassadeur, Yun Kang-hyeon a souhaité voir ce transfert constituer « une occasion pour atténuer les relations actuellement tendues entre les deux pays » autour du fonds iranien gelé en Corée du Sud dans le cadre des sanctions américaines infligées contre le pays du Moyen-Orient.De son côté, le directeur adjoint des coopérations internationales du ministère iranien de la Santé, Jalal Naeli a exprimé sa gratitude à l’égard du pays du Matin clair, en espérant que les échanges bilatéraux des produits médicaux financés par le fonds bloqué en Corée du Sud deviennent plus dynamiques.Pour rappel, Séoul avait fait don, le 13 octobre dernier, de 1,1 million de doses du vaccin AstraZeneca au Vietnam et de 470 000 à la Thaïlande.