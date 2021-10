Samsung Electronics : chiffre d’affaires record au 3e trimestre avec près de 54,5 milliards d’euros

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le chiffre d’affaires au 3e trimestre de Samsung Electronics a franchi pour la première fois le seuil des 70 000 milliards de wons, Il s’agit d’une progression de 10,48 % en glissement annuel, en s’élevant à 73 980 milliards de wons, l’équivalent de ( 54,47 milliards d'euros).C’est ce qu’on apprend des chiffres publiés aujourd’hui par le géant sud-coréen de l’électronique. Son bénéfice d’exploitation, quant à lui, s’est élevé à 15 820 milliards de wons, (11,63 milliards d'euros), soit le deuxième plus élevé pour un résultat trimestriel. Il s’agit d’un bond de 28,04 % par rapport à l’an dernier.Ce bon résultat provient notamment de la belle performance des ventes de semi-conducteurs et des smartphones, dopée, respectivement, par une demande croissante des puces électroniques à l’échelle mondiale et le grand succès de ses modèles pliables dernier cri, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.Par ailleurs, 64 % du bénéfice d’exploitation de Samsung a été réalisé par la branche des puces électroniques.