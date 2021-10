Sommet de l’EAS : Moon Jae-in sollicite le soutien des pays participants

Photo : YONHAP News

Le sommet annuel de l’Asie de l’Est, connu sous le nom d’EAS, s’est ouvert hier soir en visioconférence. Le président sud-coréen y a pris part.Moon Jae-in a alors sollicité le soutien des leaders des autres pays participants à sa proposition sur la fin officielle de la guerre de Corée, qui selon lui, ouvrira la porte au dialogue et constituera un important point de départ pour la paix dans la péninsule et en Asie, voire dans le monde entier.Le locataire de la Cheongwadae a par ailleurs affirmé que la solidarité au sein de l’Asie de l’Est, qui représente 54 % de la population mondiale et 62 % du PIB mondial, contribuerait grandement à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le COVID19 et le changement climatique. Il a d’emblée souhaité que l’EAS s’unisse étroitement afin de transformer la crise en opportunité.Pour sa part, le président des Etats-Unis Joe Biden a notamment évoqué la nécessité de déployer des efforts « sérieux » pour dénucléariser la péninsule.La réunion virtuelle a duré plus de deux heures. Outre Moon et Biden, y figurent aussi les chefs d’Etat ou de gouvernement de neuf pays de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean), ceux de leurs partenaires de dialogue, dont la Chine, le Japon, la Russie et l’Australie, ainsi que les dirigeants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).