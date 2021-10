La KBS a maintenu sa position de numéro un en termes de part d’audience en 2020

Photo : KBS News

La KBS a maintenu sa position de numéro un en termes de part d’audience en 2020La KBS, la chaîne de télévision publique de Corée du Sud, a conservé, l’année dernière, sa première place en termes de part d’audience, suivie par la société de contenus médiatiques et de divertissement CJ ENM et la station privée MBC.C’est ce qu’on apprend, aujourd’hui, du résultat du calcul de part d’audience de 294 opérateurs audiovisuels du pays publié par la Commission des communications (KCC).Plus précisément, la KBS est arrivée en tête avec 22,832 % de part d’audience. Viennent ensuite la filiale de CJ disposant de 16 chaînes de diffusion avec 11,365 %. Les chaînes hertziennes MBC et SBS atteignent respectivement 10,169 % et 7,463%. Quant à la chaîne du câble TV Chosun, elle enregistre un taux de 6,677 %.