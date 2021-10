Séoul et Washington se concertent sur le désarmement et la non-prolifération

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont organisé hier à Washington une réunion consultative de haut niveau consacrée au désarmement et à la non-prolifération, la première depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden.Cette conférence a eu lieu à la suite du sommet de mai dernier à la Maison blanche entre leurs présidents. Moon Jae-in et Joe Biden avaient alors réaffirmé que leurs pays travailleraient main dans la main pour la non-prolifération des armes nucléaires.Hier, les deux alliés ont une nouvelle fois plaidé pour la coopération bilatérale non seulement pour la limitation de la production et du stockage des armes nucléaires, biologiques et chimiques, mais aussi pour un programme spatial. Afin de concrétiser leurs discussions, ils ont décidé de tenir en 2022 à Séoul le cinquième Dialogue sur la politique spatiale.D’après la diplomatie sud-coréenne, hier, la secrétaire d’Etat adjointe pour la sécurité internationale et le contrôle des armements Bonnie Jenkins, qui a conduit la délégation américaine, a présenté les contours des négociations de son pays avec la Russie sur le désarmement.De son côté, la délégation de Séoul avec à sa tête Ham Sang-wook, le coordinateur de la diplomatie multilatérale au ministère des Affaires étrangères y a manifesté son soutien.