Chung Eui-yong et Sergueï Lavrov plaident pour la relance du processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

En voyage à Moscou, le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong a été reçu hier par son homologue russe Sergueï Lavrov. Il s’agit de leur deuxième rencontre en sept mois. En mars, celui-ci a fait un déplacement à Séoul.Hier, dans une conférence de presse conjointe à l’issue de leur entretien, le chef de la diplomatie sud-coréenne a annoncé que les deux pays avaient affiché une position commune sur le caractère urgent du dossier nucléaire nord-coréen et s’étaient engagés à travailler en étroite coopération et communication à tous les niveaux afin de relancer rapidement le processus de paix dans la péninsule.Lavrov a quant à lui affirmé avoir également mentionné l’importance de s’abstenir de tout acte susceptible de faire monter la tension.Les deux hommes ont aussi discuté des meilleurs moyens de redynamiser la coopération économique post-coronavirus entre leurs pays, dont les échanges commerciaux ont, au troisième trimestre, bondi de 47 % sur un an. Il a alors été décidé plus précisément de renforcer, voire concrétiser la coopération dans les neuf principaux domaines, dits « neuf ponts », tels que les livraisons d’énergie, la construction d’infrastructures et de navires ou encore la santé publique.A ce propos, Chung a aussi évoqué la nécessité de conclure rapidement un accord de libre-échange dans les domaines des services et des investissements.En parallèle, les deux ministres sont convenus d’organiser un voyage à Séoul de Vladimir Poutine une fois la situation sanitaire stabilisée.