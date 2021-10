Une voiture autonome sud-coréenne réussit à circuler au niveau 4 de l’autonomie

Photo : KBS News

On appelle « automobiles autonomes » des véhicules capables de circuler sans l’intervention du conducteur. L’autonomie d’une automobile est divisée en six étapes du niveau 0 au niveau 5. Habituellement le niveau 4 est considéré comme la première phase de l’autonomie entière d’une voiture. A ce niveau, l’examen de conduite a eu lieu sur la route, pour la première fois, sous l’égide du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Les étapes clés du test se déroulent comme suit : sur une route urbaine, une voiture roule. Le volant bouge tout seul sans aucune intervention extérieure. Avant de tourner à droite, elle fait passer un piéton devant elle et à l’approche d’un chantier, elle l’évite.D’après une chercheuse de l’autorité de sécurité des transports de Corée (TS), tout ceci est grâce à la capacité du véhicule à percevoir des informations sur son itinéraire.Par exemple, avant de heurter un enfant sur un passage clouté, la voiture ralentit avant de s’arrêter. Lorsqu’une ambulance la poursuit, elle change de voie. Plusieurs automobiles ont effectué ainsi leur conduite à une vitesse de 50 km/h en évitant des piétons et des obstacles. Elles recevaient en effet des informations par télécommunication à partir des équipements incorporés dans des feux de circulation ou dans des vidéos de surveillance (CCTV) installés tout au long de la route.Pourvu que la communication soit fluide, la conduite autonome de niveau 4 permet aux véhicules de se déplacer sans contrôle du conducteur. Grâce à la technologie développée par une équipe sud-coréenne, ces automobiles ont pu circuler sans accident sur un aller-retour de 2 km.D’après le directeur de l’équipe, de la TS, ces équipements donnent des informations sur la route, comme par exemples s’il y a du verglas, des piétons ou des voitures en panne. Ce qui assure une conduite plus sûre des automobiles autonomes.Cependant, il reste encore de nombreux défis à relever, cette communication étant plus difficile la nuit ou lors d’intempéries.