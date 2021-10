Adoption en commission d’une nouvelle loi « Otto Warmbier » au Sénat américain

Le Congrès américain continue de voter des propositions de loi portant le nom d’Otto Warmbier, afin de condamner les violations des droits humains en Corée du Nord. Cet étudiant américain, détenu durant un an et demi dans le pays communiste, est décédé en juin 2017 six jours après son rapatriement alors qu’il était dans le coma.Une nouvelle législation de la sorte vient d’être adoptée cette fois par la commission des affaires étrangères du Sénat. Elle oblige le chef de la Maison blanche à élaborer des stratégies visant à contrer un « environnement répressif de l’information » dans le nord de la péninsule et à les soumettre au Congrès.Le texte fait aussi état des sanctions à imposer contre les responsables concernés. Il peut s’agir par exemple de geler leurs actifs aux Etats-Unis ou encore de restreindre leur entrée sur le territoire américain.La proposition de loi préconise en même temps d’accorder une enveloppe de 10 millions de dollars par an sur les cinq prochaines années à l’USAGM, agence américaine regroupant les médias financés par le gouvernement et les diffusant à l’étranger, dont la « Voix de l’Amérique ».