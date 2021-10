COVID-19 : les nouvelles contaminations franchissent la barre des 2 000 pour la première fois en 20 jours

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a franchi à nouveau le seuil des 2 000 pour la première fois en 20 jours.Les taux des primo-vaccinés et des complètements vaccinés dans la population ont atteint respectivement environ 80 % et 72 %. Malgré tout environ 20 000 individus ayant achevé le schéma vaccinal complet ont été testés positifs.Pour y faire face, le gouvernement a dévoilé, cet après-midi, les modalités d’un plan d’injection supplémentaire. Les 50 ans et plus, les patients souffrant de maladies sous-jacentes ou les vaccinés avec Janssen seront concernés.Surtout ces derniers sont incités à recevoir une dose supplémentaire deux mois après leur dernière injection. Ils recevront des vaccins mRNA, Pfizer ou Moderna. Parmi eux, les 30 ans et plus peuvent se faire inoculer de nouveau au Janssen. La réservation débutera à partir de ce soir à 20h et l’injection le 8 novembre.Les quinquagénaires dont la dernière injection date d’il y a plus de six mois, les patients souffrant de maladies sous-jacentes, les agents anti-COVID, les personnels médicaux, les policiers et les pompiers feront également objet d’une injection additive. Ils pourront réserver leur date de vaccination dès le premier novembre et la vaccination commencera dès le 15 novembre.D’autre part, le premier lot de vaccins Moderna, produites par Samsung Biologics, a été livré aujourd’hui. Ces doses seront inoculées pour les premières et deuxièmes injections ainsi que pour les inoculations supplémentaires destinées aux individus à haut risque.Dans ce contexte, l’exécutif révélera demain un plan de retour à la vie normale, qui sera mis en œuvre en trois étapes. Tout en levant les restrictions des horaires d’ouverture, il continuera cependant de limiter jusqu’à minuit, l’opération des établissements à haut risque tels que les lieux de vie nocturne.