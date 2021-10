Décès de Roh Tae-woo : les hommages se succèdent des politiciens aux hommes d’affaires

Photo : YONHAP News

De nombreux hommes politiques et des patrons d’entreprises se sont recueillis devant la chapelle ardente de l’ancien président Roh Tae-woo, décédé mardi à l’âge de 89 ans. Elle a été dressée à l’hôpital de l’université nationale de Séoul.Les chefs et les candidats à la présidentielle du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d’opposition lui ont rendu hier leur dernier hommage, à savoir, Song Young-gil, Lee Jae-myung, Lee Jun-seok, Hong Joon-pyo, Yoon Seok-youl, Yoo Seong-min et Won Hee-ryong.Et ce matin, c’est au tour de l'ex-secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon et de l’ambassadeur chinois à Séoul Xing Haiming de visiter l’autel du deuil. Ils ont exprimé leurs condoléances à la famille du défunt chef de l’Etat et salué ses exploits, comme l’établissement des relations diplomatiques avec les pays de l’ancien bloc soviétique et la Chine ainsi que le développement de l’économie du pays.Le vice-président de Samsung Electronics Lee Jae-yong et le président de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), Sohn Kyung-shik, ont eux aussi fait une visite de condoléances.Pour leur part, les citoyens ne cessent de défiler devant un autel funéraire installé sur la place de Séoul.Le convoi funèbre est prévu pour ce samedi. Le corps du défunt devrait vraisemblablement reposer dans le parc de la « Réunification » à Paju, situé près de la frontière intercoréenne qu’il avait fait aménager durant son mandat présidentiel (1988-1993).