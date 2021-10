KT : le blocage d’Internet lundi a été dû à une opération de routage effectuée pendant la journée

Photo : YONHAP News

Le PDG de KT, Ku Hyeon-mo, a présenté aujourd’hui ses excuses concernant le blocage d’Internet survenu lundi entre 11h et 12h. Tous les services de l’opérateur de la télécommunication, à savoir, recherche en ligne, transaction boursière et paiement chez les commerçants ont été interrompus.Sur la cause de cet accident, le représentant de l’un des principaux fournisseurs d’accès à Internet du pays a expliqué que c’était suite à une opération de routage effectuée à Busan pendant la journée qui aurait dû être menée pendant la nuit. Et d’ajouter que des concertations étaient actuellement en cours pour élaborer un plan de dédommagement pour les dégâts causés par cette perturbation.Le patron de KT a également eu un entretien avec des députés du Minjoo, le parti au pouvoir et le 2e vice-ministre des Science et des TIC. A cette occasion, il s’est également engagé à préparer un plan d’indemnisation à part pour les petits commerçants et les autoentrepreneurs.De leur côté, les membres de la commission parlementaire compétente, lui ont demandé de mettre en place un guichet chargé de réceptionner les déclarations de dégâts. Proposition à laquelle le PDG de KT a donné une réponse positive.Le ministre des Science et des TIC organisera demain un briefing faisant la lumière sur la cause de cet accident et les mesures à suivre.