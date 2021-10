Le gouvernement dévoile son plan anti-spam

Photo : KBS News

La Commission des communications de Corée (KCC) et le ministère des Sciences et des TIC ont conjointement élaboré un plan destiné à éradiquer la diffusion des messages indésirables envoyés par ceux qui se font passer pour des banques.En effet, le nombre de ces spams est récemment monté en flèche à cause de la prolongation de la crise sanitaire du COVID-19. Les messages incitant à contracter des emprunts ou des placements boursiers étaient les plus nombreux. Et surtout le nombre de spams envoyés par des pseudo-banques ont grimpé de 168 000 au premier trimestre à 293 000 au trimestre suivant, soit un bond de 81 %.D’abord, le gouvernement a décidé de restreindre le nombre de téléphones fixes et de téléphones sur Internet qu’une personne ou qu’une entité juridique peuvent ouvrir. Ainsi, les opérateurs de télécommunication modifieront leurs statuts d’ici le premier trimestre 2022, pour limiter ce nombre à cinq pour un individu et au nombre des employés pour une entité juridique. Si cette dernière demande d’en ouvrir davantage, il faut que sa demande soit examinée à part.En cas d’infraction, non seulement le numéro utilisé pour l’envoi des spams mais aussi tous les numéros détenus par le même titulaire seront bloqués.Le processus de traque des expéditeurs de spams sera également accéléré. En insérant le code d'identification de chaque opérateur dans le standard de transmission des SMS. La KCC a estimé pouvoir identifier et bloquer les auteurs initiaux de ces messages en un maximum de deux jours à compter du moment de la réception de la déclaration.Par ailleurs, les envoyeurs de publicités illégales tels que les prêts illégaux ou de jeux de hasard seront sévèrement punis. Ils seront passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende de 30 millions de wons (22 000 euros) contre un an d’emprisonnement et 10 millions de wons d’amende actuellement.La commission a également fait savoir que la fonction de déclaration simplifiée disponible seulement sur les smartphones d’androïde sera désormais incorporée aux I-phones d’ici la fin de cette année.